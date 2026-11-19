La GSF señaló que durante meses ha realizado patrullas nocturnas, recopilado información y llevado a cabo operaciones específicas para identificar las posiciones de las bandas y debilitar su influencia.

"Ahora, las operaciones entran en una nueva fase: aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas", indicó la GSF en un mensaje en X.

La información está acompañada de un video de una intervención llevada a cabo en Tabarre, una comuna de Puerto Príncipe, en el que se observa a soldados de la GSF acceder a propiedades que al parecer habían sido utilizadas anteriormente por las bandas.

El objetivo de estas nuevas acciones es "claro" pues busca "no solo desplazar a las pandillas, sino desmantelar su control sobre las comunidades, recuperar el territorio e impedir su regreso", aseguró esta fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Este jueves, la Policía Nacional de Haití (PNH) anunció la muerte de 34 presuntos miembros de una banda armada en la localidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe.

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Los pandilleros fueron abatidos en un refugio de Renel Destina, alias Ti Lapli, líder de la banda de Grand Ravine, señaló la Policía en sus redes sociales, junto con un video de la operación en el que se ven tres vehículos blindados entrando en la zona, seguidos de una explosión en una casa, al parecer atacada desde un dron.

Grand Ravine, la banda liderada por Ti Lapli, está compuesta por unos 300 miembros y es aliada de la coalición G-Pep, que ha participado "en diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití", según la ONU.

Esta operación se suma a progresos realizados por las tropas salvadoreñas, como la recuperación del control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de la Electricidad de Haití (EDH) y del estadio de fútbol Sylvio Cator, donde los militares centroamericanos instalaron una base de operaciones.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2.000 soldados a Haití después de la desaparición de cuatro militares de su país, pertenecientes a la GSF, tras ser emboscados por bandas armadas el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.