La mandataria de Perú manifestó que este evento natural "afectará a muchas personas, por eso pedimos a las economías de APEC que se pongan del lado de Perú para responder ante los efectos derivados de El Niño".

Fujimori agregó que la solidez económica de Perú ha permitido aplicar medidas contracíclicas para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en la economía y la producción del país suramericano.

Sin embargo, la jefa de Estado apuntó que "el Perú es consciente de que afrontamos muchos desafíos como el impulso de la innovación en beneficio de los jóvenes peruanos".

Recordó que su país tiene acuerdos comerciales con 60 países, que representan el 82 % del PIB mundial, y que esta apertura comercial ha servido de base para el crecimiento de la inversión privada y de las reservas internacionales netas, entre otros indicadores.

En el caso de China, Perú ha sumado el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, vigente desde el 1 de noviembre último, que representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con el principal socio comercial del país, destacó el Ejecutivo peruano horas antes.

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El martes, tras su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, Fujimori anunció que China donará 15 millones de dólares de una forma no reembolsable y otros 7,5 millones de dólares adicionales en maquinarias para enfrentar el fenómeno El Niño.

La mandataria también expresó su expectativa de que Japón pueda sumarse a estos esfuerzos de cooperación para ayudar al Perú a afrontar las dificultades que podría ocasionar el fenómeno climático, tras la visita oficial que realizará al país de sus ancestros el fin de semana.