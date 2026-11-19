"Después de 10 años de negociación, finalmente Perú y Tailandia firman el acuerdo de libre comercio", celebró Fujimori durante el acto, celebrado en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad suroriental china de Shenzhen, según un comunicado de la Presidencia peruana.

Esto permitirá aumentar del 66 % al 94 % la cobertura del acceso preferencial al mercado tailandés para los productos peruanos, ampliando su catálogo a muebles de madera, zumos de frutas, miel, alimentos para mascotas o harina para pescado.

Asimismo, se incorporan compromisos en áreas como comercio de servicios -incluidos los financieros-, competencia, defensa comercial, entrada temporal de viajeros de negocios, propiedad intelectual y cooperación.

"Hoy es un gran día para Perú y para Tailandia", incidió la mandataria, que estuvo acompañada por el canciller, Carlos Espá, y los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, y Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Valencia destacó que gracias a este pacto "nuestros exportadores no solo podrán acceder en mejores condiciones al mercado tailandés, sino que también se abrirán nuevas oportunidades para que las empresas peruanas ofrezcan sus servicios, especialmente en sectores como servicios profesionales y financieros".

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En 2024, Perú y Tailandia reanudaron las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio, concluido en diciembre del año pasado tras dos rondas de negociación.

Las exportaciones peruanas a Tailandia alcanzaron unos 120 millones de dólares en 2025, lo que representó un crecimiento del 8,8 % con respecto al año anterior, principalmente gracias al aumento de los envíos de productos pesqueros.

El primer ministro tailandés invitó a Fujimori a visitar su país, algo que la política andina reciprocó y agradeció, conminándolo a "pensar en fechas después del fenómeno de El Niño".