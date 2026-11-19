La llegada de los líderes latinoamericanos a la capital nipona tendrá lugar a última hora del jueves (hora local), una vez concluidas las actividades en la cumbre del APEC, celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

En la jornada del viernes, Fujimori mantendrá una reunión con Takaichi, coincidiendo con el décimo aniversario de la asociación estratégica bilateral entre Japón y Perú, y posteriormente firmará una batería de documentos de cooperación en ámbitos desde la gestión de desastres hasta los minerales críticos.

La presidenta, peruana-japonesa de tercera generación, participará en un seminario de la Cámara de Comercio e Industria de Japón y también tiene previsto reunirse con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, durante su visita de Estado al país asiático.

Por su parte, el viaje oficial de trabajo de Kast a Japón, en el tramo final de su gira por Asia, tiene lugar en la antesala del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Santiago de Chile (1897-2027).

En el marco de este aniversario, Kast tiene programada una cumbre con Takaichi en la tarde del viernes, en la que abordarán temas de defensa y gestión de crisis. Tras ello, realizarán un anuncio conjunto y celebrarán una cena.

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Asimismo, el mandatario chileno mantendrá un encuentro con los emperadores japoneses; otro, con empresarios; y un tercero, con parlamentarios.

Se trata de la primera visita a Japón de ambos presidentes latinoamericanos desde que llegaron al poder.

Fujimori procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

Su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en Japón después de dimitir por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre del APEC celebrada en Brunei, luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción en su administración, manejada directamente por su mano derecha, el entonces asesor Vladimiro Montesinos.