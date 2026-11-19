Las conclusiones del estudio Por Talento Latinoamérica. Generar, medir y mejorar el impacto de la inclusión laboral se han presentado en un coloquio organizado por la Chair in Social Impact del Esade Center for Social Impact, en el marco de Barcelona4Impact.

Cinco países y más de 4.000 empleos

El proyecto ha trasladado la experiencia y el conocimiento metodológico de Fundación ONCE desde España para crear alianzas y consolidar un ecosistema favorable a la inclusión de las personas con discapacidad en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Uruguay.

La directora de Formación, Empleo, Proyectos y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, ha señalado que "en Latinoamérica, el reto realmente es el trabajo en la economía formal". Para abordarlo, la iniciativa ha implicado a administraciones públicas y empresas y ha impulsado la creación de Foros de Empresas en cada país, con el objetivo de promover cambios de mentalidad y generar nuevas oportunidades laborales.

Dalia Silberstein, Manager de Esade Center for Social Impact, ha destacado que la medición del impacto permite entender qué funciona, identificar oportunidades de mejora y orientar la toma de decisiones. "Experiencias como Por Talento Latinoamérica muestran la importancia de incorporar esta perspectiva desde el diseño de los proyectos, para generar aprendizajes que puedan compartirse y contribuir a ampliar aquellas iniciativas que consiguen resultados positivos", ha señalado.

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La presentación del estudio en la conferencia organizada por Esade, en el marco del Barcelona4Impact, refuerza la importancia de incorporar la medición del impacto desde el diseño de los proyectos, no solo como mecanismo de evaluación, sino también como instrumento de aprendizaje, mejora continua y toma de decisiones. Asimismo, subraya el valor de sistematizar las experiencias internacionales para identificar soluciones transferibles y favorecer la ampliación de aquellas iniciativas que demuestran resultados positivos.

La participación de Fundación ONCE en este encuentro se enmarca en su compromiso con la promoción del empleo inclusivo, la innovación social y el desarrollo de alianzas entre entidades sociales, empresas, administraciones públicas y organismos multilaterales. La experiencia de Por Talento Latinoamérica pone de manifiesto el potencial de la cooperación internacional para generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad y avanzar hacia modelos de inclusión más eficaces, sostenibles y escalables.

Consulta el estudio completo: Por Talento Latinoamérica. Generar, medir y mejorar el impacto de la inclusión laboral

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