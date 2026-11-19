Sin embargo, es bastante habitual encontrar ejemplos como estos en los medios: “El Huesca se reencuentra con la victoria con sendos goles de penalti”, “Nigrán ofrece sendos talleres de cocina de Navidad para niños” o “Más de 5000 personas han participado en sendos encierros”.

De acuerdo con la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, “sendos” (acabado en “s”) es un cuantificador distributivo que siempre antecede a un sustantivo plural y significa ‘uno (a o para) cada una de las personas o cosas que se mencionan’. Toma su referencia de una expresión plural que aparezca en su entorno, antes o después. Por ejemplo, la oración “Visitaron tres casas con sendos jardines” expresa que cada una de las “tres casas” (el referente plural de “sendos”) tenía un jardín, por lo que en total hay tres jardines. Como se ve, no es necesario que los elementos a los que alude “sendos” sean siempre dos.

De este modo, la obra antes mencionada indica que no es apropiado utilizar esta palabra como equivalente de “ambos” o de “dos”.

En consecuencia, en los titulares del principio, en los que se quiere decir que hubo dos goles, dos talleres y dos encierros, respectivamente, lo indicado habría sido “El Huesca se reencuentra con la victoria con dos goles de penalti”, “Nigrán ofrece dos talleres de cocina de Navidad para niños” y “Más de 5000 personas han participado en ambos encierros”.

Igualmente, por el propio sentido de “sendos” (‘uno para/en/de/a cada uno’), no es adecuado combinarlo con “cada uno”, como se hace en este ejemplo: “Los incrementos salariales serán de un 4 % para este 2026 y de sendos 3 % para cada uno de los años que restan de vigencia del convenio”, en lugar de simplemente “... y de un 3 % para cada uno de los años...”.

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Además, el “Diccionario panhispánico de dudas” señala que “sendos” se emplea sin artículo (u otro determinante): “sendos jardines”, no “los sendos jardines”. Por tanto, en una frase como “El vuelo partirá el lunes por la mañana tras los sendos entrenamientos de las plantillas”, habría sido recomendable escribir, por ejemplo, “… los respectivos entrenamientos de las plantillas”.

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