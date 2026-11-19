"Estamos ante la transformación más rápida en la historia de la humanidad", aseguró la economista búlgara en un discurso durante la sesión plenaria de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.

"Los países deben preparar rápidamente su infraestructura digital, sus mercados laborales y a sus trabajadores para la IA, y prevenir riesgos, especialmente a la hora de garantizar la estabilidad financiera y la ciberseguridad", incidió.

Georgieva recordó que 2026 ha sido "el primer año en que la IA ha tenido un impacto tangible sobre el crecimiento global", especialmente como "contrapeso" al impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el suministro de energía.

"Mientras que la crisis energética acabará por disiparse, la IA ha venido para quedarse. Va a ser el factor más significativo para la competitividad, productividad y el crecimiento a medio plazo", agregó.

No obstante, tanto la cuestión energética como el auge de la demanda a nivel tecnológico ante la construcción de infraestructuras para IA han sido factores decisivos a la hora de explicar el repunte de la inflación a nivel global, lo cual se ha traducido asimismo en un endurecimiento de la política monetaria vía subidas de tipos en muchos países, matizó la jefa del FMI.

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Otra de las cuestiones que Georgieva destacó durante su alocución fue la de las finanzas gubernamentales: "El nivel de deuda global pronto alcanzará el 100 % del PIB, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo que requiere atención urgente".

La agenda impulsada por China durante su presencia de la APEC aborda precisamente asuntos como el auge de la IA, así como la defensa del libre comercio o la conectividad regional, entre otros.