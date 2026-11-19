En la reunión ambas abordaron asuntos como los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), así como la mejora de la coordinación interministerial e interinstitucional en benificio de los niños haitianos, indicó el Ministerio de Exteriores de Haití en un comunicado.

Bégin y Forbin también conversaron sobre la "necesidad" de fortalecer la implicación de los líderes religiosos en la protección de la infancia dentro de sus respectivas comunidades.

Asimismo, subrayaron la necesidad de continuar con la movilización frente a la crisis humanitaria, al tiempo que se fomenta la inversión y la creación de empleo.

Haití vive una crisis en todos los órdenes, especialmente marcada por la inseguridad. Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en dicho país por la violencia de las bandas armadas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.

El miércoles, Amnistía Internacional denunció que los niños en este país caribeño siguen expuestos al riesgo de ser víctimas de asesinatos, secuestros, violencia sexual y otros abusos a manos de bandas, tras entrevistar a testigos del ataque del pasado 23 de agosto en Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, en el que fueron asesinadas 55 personas, según su investigación.

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Bégin sustituye en el cargo a Geeta Narayan, quien ocupó el cargo de representante de Unicef en Haití desde septiembre de 2024.

Anteriormente, Bégin fue Representante de Unicef en Burundi (2023-2026), donde lideró la respuesta a emergencias humanitarias, como graves inundaciones, brotes de enfermedades y afluencias de refugiados, al tiempo que fortaleció las alianzas y movilizaba recursos para la infancia, de acuerdo con la organización.

Previamente, como representante de Unicef en Guinea Ecuatorial (2020-2023), dirigió la respuesta de la organización a la pandemia de la covid-19, las explosiones de Bata y el brote del virus de Marburgo.