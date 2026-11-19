La detención fue ejecutada por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la PNC en el centro de la capital guatemalteca.

Los capturados fueron identificados como el mexicano Esteban ‘N’, de cincuenta años, y el guatemalteco Eduardo 'N', de 31, conocido con el alias de 'Tono'.

Ambos detenidos tenían órdenes de captura vigentes con fines de extradición hacia EE.UU.

Tras su localización y la incautación de tres teléfonos móviles, las fuerzas de seguridad los trasladaron a la Torre de Tribunales de la capital para ponerlos a disposición judicial.

Con estas dos aprehensiones, Guatemala suma 43 personas capturadas con fines de extradición en lo que va de 2026, de las cuales 27 corresponden a delitos relacionados con el narcotráfico y 16 a otros crímenes transnacionales, según los registros policiales.

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Las aprehensiones en la capital ocurren en momentos en que las fuerzas de seguridad mantienen operativos desplegados en los departamentos de Izabal y Zacapa, donde desde el pasado sábado rige un estado de sitio decretado por el Gobierno ante el incremento de hechos violentos atribuidos al crimen organizado.

En esa región del este del país operan estructuras como Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzana, recientemente sancionadas por Washington y señaladas por las autoridades de disputar rutas clave para el trasiego de drogas.

Por su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado por los cárteles internacionales como puente para el tráfico de cocaína desde Suramérica hacia Estados Unidos.