"Se enfocan mucho en electrificación, no quieren meterse mucho más allá de eso. Creo que ellos podrían hacer mucho más también con el tema de financiación", declaró a EFE Castellanos, tras una rueda de prensa junto al ministro de Energía y Minas de Guatemala, Erwin Barrios.

Las críticas del titular de Ambiente coinciden con otras realizadas por otros países latinoamericanos, como Brasil o Panamá, respecto a la falta de compromiso financiero de los Estados ricos, muchos de ellos miembros de la UE.

Respecto a Panamá, que amenazó formalmente con vetar un acuerdo si no incluye una serie de medidas como el freno a la producción de combustibles fósiles, Castellanos consideró que "las solicitudes que tiene Panamá son justas" y las comparten, pero descartó tomar "una posición tan extrema como un veto".

"Respaldamos las solicitudes de Panamá, pero nuestra posición nunca sería de tomar un extremo de un veto. No será prudente en esta situación", ahondó el ministro, quien recordó que comparte con el país centroamericano un grupo de negociación, el de la AILAC (Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe).

Castellanos pronosticó que las negociaciones en vista de un acuerdo final podrían extenderse: "Seguramente estaremos ahí el sábado todavía negociando (...) Espero que mañana avancemos más".

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El ministro del Gobierno progresista de Bernardo Arévalo mostró su desazón sobre el complejo formato de las COP: "El multilateralismo es importante y (es) ideal tener ese consenso global, pero cada vez se está haciendo más difícil".

"En lo personal -añadió- he estado atendiendo COP desde hace unos 15 años y veo muy lentos los avances. Como país, nosotros creo que ganamos más con discusiones bilaterales que multilaterales, así que es posible que sí sea tiempo para empezar a pensar en otras opciones de trabajo", zanjó.