"Myanmar debe actuar de conformidad con su obligación de cumplir la decisión de la Corte", aseguró en un comunicado Guterres, que se encuentra en Filipinas en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Además, destacó el valor histórico del fallo, ya que es la primera vez que la CIJ declara a un Estado responsable de cometer genocidio.

"Acojo con satisfacción el fallo dictado hoy por la Corte Internacional de Justicia en la causa Gambia c. Myanmar, que constituye un contundente reconocimiento de las víctimas rohinyás del genocidio", afirmó.

El secretario general defendió que "romper el ciclo de impunidad" y garantizar "la rendición de cuentas" son esenciales para la "reconciliación nacional y una paz duradera" de Birmania.

"Este fallo es vinculante, definitivo e inapelable", aseveró.

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Guterres reclamó también una reparación adecuada, efectiva y pronta para los rohinyás, incluido su retorno "seguro, voluntario y digno" a sus lugares de residencia y la reunificación de las familias.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a reforzar la acción colectiva y respaldar los esfuerzos de su enviada especial para Birmania, Julie Bishop.

La CIJ responsabiliza a Birmania (Myanmar) de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país.

El fallo obliga al Estado a investigar los crímenes, reparar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.

En un fallo de casi tres horas leído en La Haya por el juez presidente Yuji Iwasawa, el máximo tribunal de Naciones Unidas concluyó que Birmania "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" en el norte del estado de Rakáin.

Más de un millón de rohinyás viven actualmente en campamentos de refugiados en Cox's Bazar, en el sureste de Bangladés, lo que convierte esta crisis en una de las mayores situaciones de desplazamiento prolongado del mundo.