El anuncio anticipado de la renovación de una nueva entrega se produce tras el impulso de los primeros capítulos de la última temporada, con una media de 5,9 millones de espectadores en EE.UU. por episodio, según la revista especializada.

El tercer episodio, que se emitió el pasado 15 de noviembre, alcanzó los 4,3 millones de espectadores en tan solo tres días, de acuerdo con los mismos datos.

La cuarta temporada se estrenó en HBO el pasado 1 de noviembre con su reparto estelar conformado por Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica y Jessica Frances Dukes, entre otros.

'The Gilded Age', una de las series más vistas de la plataforma, se ambienta en la Edad Dorada estadounidense, que abarcó desde la década de 1870 hasta 1900, un periodo de inmenso cambio económico, de gran conflicto entre las viejas costumbres y los nuevos sistemas, y entre las enormes fortunas ganadas y perdidas.