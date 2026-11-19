"Esta madrugada, la Policía de Israel recibió un aviso sobre un incendio en una mezquita de la localidad de Dahi. Equipos de bomberos y agentes de policía fueron enviados al lugar, trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras partes de la estructura", recoge el comunicado de la Policía.

En los muros del templo aparecieron distintas pintadas con mensajes de odio. En una de ellas se lee "venganza" y "tefilín" (un objeto utilizado en las oraciones matutinas del judaísmo).

El imán de la mezquita, Sheij Jaled Zoabi, explicó al diario israelí Ynet la situación el templo cuando él y otros feligreses llegaron a orar por la mañana: "Encontramos un incendio dentro de la mezquita".

"Tres hombres enmascarados vinieron de la zona boscosa en la colina próxima e intentaron entrar a la primera planta. Ahí había puertas de metal y no pudieron entrar. Entonces rompieron una ventana en la planta baja de la mezquita y entraron", relató.

"Tenían un cóctel molotov, que lanzaron, prendiendo fuego a la mezquita. Gracias a dios no hubo daños extensos", añadió en declaraciones a Ynet.

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Los partidos árabes de Israel (en el país se utiliza el término "árabe" de forma generalizada para aludir a los palestinos con ciudadanía israelí, descendientes de quienes permanecieron en el nuevo Estado tras su fundación) condenaron el incendio y lo achacaron a un clima de incitación contra la población palestina del país.

El líder de la Lisa Conjunta, un compendio de partidos palestinos progresista, visitó Dahi tras lo ocurrido, donde aseguró que la incitación "desenfrenada" del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y sus socios de ultraderecha en el Gobierno "no se limita" al Parlamento.

"Se filtra hacia las calles, legitima la violencia y convierte a los ciudadanos árabes en objetivos", denunció en un comunicado compartido por el partido.

"Netanyahu es responsable y debe irse y desaparecer de nuestras vidas", escribió por su parte Ahmad Tibi, líder de Taal, uno de los partidos que conforman la Lista Conjunta.