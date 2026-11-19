En un comunicado sobre el documental remitido este jueves a EFE, las nacionalidades reiteran que continuarán defendiendo sus territorios y denuncian que no han sido consultadas sobre los planes del Ejecutivo.

Asimismo, sostienen que su posición colectiva de rechazo ha sido expresada mediante sus propias estructuras de organización y decisión territorial, y "que no están dispuestas a abrir procesos de consulta destinados a facilitar nuevas operaciones petroleras".

El cortometraje recoge las voces de líderes, jóvenes y ancianos de las nacionalidades Achuar, Andwa, Kichwa, Sápara, Shiwiar, Shuar y Waorani, que mantienen una posición firme de rechazo a las nuevas rondas petroleras anunciadas por la administración de Daniel Noboa.

La película tuvo su estreno nacional este mes en la cuarta edición del Festival flotante de Cine Amazónico 'Kanua', organizado por el colectivo intercultural TAWNA, en la región del Cuyabeno.

Filmada en los territorios amazónicos, la película forma parte de la campaña 'No Más Petróleo en la Amazonía', impulsada por las siete nacionalidades de Pastaza y respaldada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniaie) para visibilizar su posición colectiva frente a las rondas Suroriente y Subandina.

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Las comunidades nativas consideran que dichas consultas "amenazan con extender las actividades extractivas hacia territorios ancestrales y algunas de las áreas de mayor biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana".

"Mediante asambleas, talleres y encuentros comunitarios, mantenemos una posición firme de rechazo a las actividades petroleras y mineras", señaló Isaac Mucushigua, dirigente de la nacionalidad Andwa.

A través de sus testimonios, la película revela la profunda relación entre la defensa de la selva, la exigencia de alternativas ecológicas al desarrollo, la continuidad de sus culturas y el derecho de las futuras generaciones a vivir en sus territorios ancestrales.

El documental continuará recorriendo comunidades y territorios amazónicos, así como festivales, encuentros y espacios internacionales dedicados a los derechos de los pueblos indígenas y la justicia climática.