"Alcanzamos un acuerdo para que, el próximo año, las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés) utilicen campos de tiros indios, un paso significativo desde una perspectiva estratégica", dijo el ministro de Defensa nipón, Shinjiro Koizumi, en un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X.

El anuncio llegó después de que Koizumi y el ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, recibieran en Tokio a sus homólogos indios, Rajnath Singh y Subrahmanyam Jaishankar, respectivamente, para una reunión ministerial en la que compartieron su responsabilidad común de defender un orden internacional libre y abierto, basado en el Estado de derecho.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés, los ministros abordaron la cooperación orientada a hacer realidad un Indopacífico libre y abierto, la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, así como diversas cuestiones de carácter regional y global, en medio de un "entorno de seguridad internacional cada vez más complejo".

En este contexto, destacaron "la importancia de llevar a cabo ejercicios conjuntos, tanto bilaterales como multilaterales en diversos niveles". También acordaron fortalecer la cooperación bilateral en áreas de equipo de defensa y de las respectivas Armadas, en aras de garantizar la comunicación marítima.

El encuentro se produjo en la misma semana en la que los primeros ministros de ambos países, Sanae Takaichi y Narendra Modi, coincidieron en la capital de Filipinas, Manila, al margen de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Gobierno de Australia, Anthony Albanese, en la primera cumbre de líderes del bloque en más de dos años.