A través de la red social X, el equipo legal de Sokol informó este jueves que el pasado martes 17 de noviembre el órgano judicial responsable rechazó la disculpa pública de De Llano "ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia".

Además, dijo que ordenó retirar el video publicado en la plataforma YouTube y reiteró que la disculpa "deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado".

También impuso al productor, de 81 años, un nuevo arresto de 36 horas "por incumplimiento de las órdenes judiciales".

"No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol. No es una herramienta que busca limpiar la imagen del condenado", expuso el equipo legal de Sokol.

En el comunicado, se señaló que De Llano "ha intentado justificar su negativa a cumplir alegando una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación", pero la jueza del caso desechó ambos argumentos y reiteró su obligación de cumplir con la sentencia.

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El equipo legal de Sokol precisó que ofrecer la disculpa a la que fue condenado no llevaría a la cárcel a De Llano.

"Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla", reiteró.

El pasado 5 de noviembre, Sokol acusó a De Llano de incumplir nuevamente una sentencia judicial por abuso sexual infantil, al difundir una disculpa pública que, según la artista, no correspondía a la ordenada por un tribunal, y anunció que incorporará abogados especializados en materia penal a su defensa.

En la grabación, el productor admitió que sus declaraciones anteriores sobre la relación que mantuvo con Sokol fueron "desafortunadas e inexactas" y ofreció una disculpa pública a la cantante.

Sin embargo, la exintegrante del grupo Timbiriche sostuvo aquel día que el mensaje omite elementos fundamentales de la resolución judicial.

El pronunciamiento ocurre dos meses después de que De Llano fuera arrestado en Ciudad de México por incumplir dos medidas derivadas de la sentencia a favor de Sokol.

El productor permaneció cerca de 24 horas en un centro de reclusión temporal y fue liberado el pasado 3 de septiembre, tras la ejecución de dos órdenes de arresto de 15 horas cada una, relacionadas con la falta de publicación de la disculpa y de una síntesis de la sentencia.

El litigio comenzó en 2022, después de que el productor hablara públicamente sobre la relación que mantuvo con Sokol cuando ella tenía 14 años y él, 40.

En 2023, una jueza falló a favor de la cantante por daño moral y, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de México rechazó el amparo promovido por el productor, con lo que dejó firme la resolución.

El máximo tribunal también estableció que las acciones civiles para reclamar indemnizaciones por violencia sexual sufrida durante la infancia y adolescencia son imprescriptibles.