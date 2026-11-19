"Varios de los que estábamos presentes aplaudimos ese encuentro, porque lo que buscamos es que las condiciones a nivel mundial mejoren, ya que cualquier crisis, ya sea la crisis entre Rusia y Ucrania o la de Medio Oriente, nos afecta directamente a los países más pequeños en el costo de la vida", explicó.

El mandatario andino realizó estas declaraciones en la ciudad suroriental china de Shenzhen durante una rueda de prensa en la que ofreció un balance de su participación en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Kast se refirió también a las reuniones bilaterales que mantuvo estos días en los márgenes de este evento, entre ellas con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, o con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., con el que firmó el primer acuerdo comercial entre ese país y una nación latinoamericana.

"Las reuniones bilaterales fueron muy buenas", prosiguió el mandatario antes de ahondar en el pacto con Manila: "Abrirá un gran mercado para nosotros y también permitirá que Filipinas tenga un buen puente, un buen socio en América Latina".

"En estos cinco días de gira, hemos logrado conversaciones y avances que se verán reflejados en las inversiones y en la calidad de vida para nuestra patria en los próximos meses", apuntó Kast.