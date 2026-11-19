"Aplaudimos la iniciativa de que se sienten a conversar y les deseamos el mayor de los éxitos en el encuentro que sostendrán", afirmó Kast en referencia a Xi, Putin y Trump durante su intervención en la cumbre de líderes de la APEC en Shenzhen (sureste de China).

El mandatario chileno consideró que el foro ofrece una oportunidad para reunir a las principales potencias y "construir un mundo más seguro", antes de una cita trilateral en la que se prevé que los tres líderes aborden cuestiones como las guerras en Ucrania e Irán y el control de los arsenales nucleares.

Kast evocó las intervenciones de Xi en la APEC de 2013, cuando describió Asia-Pacífico como una "gran familia", y de Trump en 2017, cuando habló de una "constelación de naciones" independientes, para sostener que ambas visiones pueden ser compatibles.

"Chile cree que en ambas hay una verdad", señaló el mandatario, quien defendió una cooperación regional basada en el respeto a la soberanía de cada economía.

En materia comercial, recordó que más de dos tercios de las exportaciones chilenas se dirigen a economías de la APEC y pidió una apertura basada en reglas recíprocas y estables.

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Asimismo, destacó el potencial del cobre, el litio y las energías renovables para impulsar la transformación tecnológica de Chile, especialmente en sectores como la minería, la agricultura y la gestión del agua.

"Tenemos cobre, litio, que el mundo necesita. Tenemos el sol y el viento para producir energía limpia. (...). Queremos que ese potencial se traduzca en una mayor productividad, innovación y mejores oportunidades para nuestro pueblo", dijo el mandatario andino.

Kast reclamó además una mayor cooperación frente al crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, actividades sobre las que advirtió que utilizan las mismas rutas que el comercio legítimo.

El gobernante chileno llegó a Shenzhen este martes para participar en la cumbre de la APEC, donde también intervino ante el foro empresarial del organismo y ha mantenido reuniones bilaterales sus homólogos de China, Perú y Singapur, antes de continuar su gira asiática con una visita a Japón a partir de este jueves por la noche local.