El ministro keniano de Minería, Economía Azul y Asuntos Marítimos, Hassan Joho, anunció en un comunicado la concesión al consorcio Frontier, formado por Frontier Minerals LLC, Bunker Hill Mining Corp, ReElement Technologies y American Resources Corporation.

"Cada adjudicatario debe ahora desplazarse al terreno, entablar un diálogo abierto y respetuoso con las comunidades locales, los propietarios de las tierras, los dirigentes del condados y las partes interesadas locales y obtener todos los consentimientos necesarios según lo exige la ley", precisó Joho en el documento.

Tras la apertura del proceso el pasado marzo, siete licitadores fueron preseleccionados en julio, incluyendo dos empresas chinas, dos consorcios estadounidenses, un consorcio afiliado a EE.UU., un consorcio australiano y una sociedad conjunta keniano-británica, según reportaron medios locales, si bien las dos compañías chinas se retiraron finalmente del proceso y quedaron cinco candidatos.

Tras el anuncio este jueves, el consorcio australiano RareX anunció en un comunicado su intención de impugnar la concesión antes del próximo 10 de diciembre, al alegar que Frontier no cumplió con el plazo estipulado por el Gobierno keniano para presentar su expresión de interés en la licitación "por un número significativo de días".

Estimaciones de años atrás indican que el yacimiento podría contener depósitos del metal niobio, tierras raras y otros minerales claves para el sector tecnológico y la transición energética por valor de más de 60.000 millones de dólares, si bien esto no refleja los beneficios estimados que podrían obtenerse de la exploración.

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Su posible explotación ha causado la preocupación de las comunidades locales, que temen que se vean afectados sus cultivos, así como bosques y lugares y considerados sagrados.

La concesión se produce además después de que el presidente keniano, William Ruto, anunciara el pasado junio que Nairobi estaba a punto de completar un acuerdo de explotación minera con Washington, lo que llevó a una organización local, el Centre for Litigation Trust, a acudir a la Justicia, al argumentar que el proceso no está contando con la debida participación pública y transparencia.

Estos hechos ocurren en un contexto marcado por la tensión geopolítica y la competencia global por los recursos africanos, mientras Occidente trata de ganarle terreno a China en el abastecimiento de la gran variedad de minerales que albergan los suelos del continente.

Un ejemplo de esta competencia es la firma el pasado diciembre en Washington de un acuerdo de paz auspiciado por EE.UU., entre la República Democrática del Congo (RDC) y el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que incluye un componente económico, al conceder a EE.UU. acceso preferencial a minerales estratégicos de la región.

Otro ejemplo es el Corredor de Lobito, un ferrocarril que unirá el Atlántico con las minas de la RDC y Zambia a través de Angola, impulsado por EE.UU., la Unión Europea (UE) y otros países.