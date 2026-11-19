El Banco Central Europeo (BCE) informó este jueves de que en términos acumulados de doce meses, el superávit de la balanza por cuenta corriente fue de 248.000 millones de euros (1,5 % del PIB de la zona del euro) en septiembre de 2026, lo que representa una caída con respecto a los 279.000 millones de euros (1,8 % del PIB) contabilizados un año antes.

La balanza por cuenta corriente registró en septiembre superávit en las balanzas de bienes de 14.000 millones de euros (29.000 millones de euros un año antes) y en servicios de 16.000 millones de euros (9.000 millones de euros un año antes).

Pero la renta primaria tuvo en septiembre un déficit de 1.000 millones de euros (déficit de 4.000 millones de euros un año antes) y la renta secundaria registró un déficit de 16.000 millones de euros (cifra similar al del año anterior).

En la cuenta financiera, los residentes en la zona del euro realizaron en septiembre adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de fuera de la zona por 660.000 millones de euros (979.000 millones de euros un año antes).

Las adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de la zona del euro efectuadas por no residentes se cifraron en 1,044 billones de euros (792.000 millones de euros un año antes) en términos acumulados de doce meses hasta septiembre de 2026.