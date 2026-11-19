El grupo, ganador de un Latin Grammy y referente de la música afro-latina, presenta en esta primera entrega los temas 'Se Puede', 'Todo Contigo' y 'En La Sopa', tres composiciones que exploran distintas formas de vivir el amor a través de ritmos tropicales y sonidos del Pacífico colombiano.

La propuesta, que lleva por concepto 'Romantic Style', tiene como sencillo principal 'Se Puede', una canción con el merengue como base rítmica que invita a bailar y dejar atrás el orgullo. El tema llega acompañado de un videoclip grabado en Medellín y dirigido por Édgar Esteves.

Las otras dos canciones abordan el amor desde perspectivas diferentes: 'Todo Contigo' habla del deseo de compartir la vida con otra persona, mientras que 'En La Sopa' se utiliza el humor y los juegos de palabras para describir a alguien que está tan enamorado que piensa constantemente en la persona que quiere, según explicó -en un comunicado- su equipo de prensa.

El regreso reúne nuevamente a Gloria 'Goyo' Martínez, Carlos 'Tostao' Valencia y Miguel 'Slow Mike' Martínez, originarios del departamento del Chocó (oeste), cuyas trayectorias han llevado los sonidos del Pacífico colombiano a escenarios internacionales y han convertido al grupo en uno de los referentes de la identidad afrodescendiente en la música latinoamericana.

Con canciones como 'De Donde Vengo Yo' y 'Morena', la banda ha construido una trayectoria que combina hip-hop, ritmos tradicionales del Pacífico, salsa y otros sonidos latinoamericanos.

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El regreso marca el reencuentro de sus tres integrantes y la continuidad de un proyecto musical que ha llevado la cultura del Chocó a públicos de distintos países.