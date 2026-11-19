Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de Banco Supervielle (-8,43 %), Metrogas (-6,25 %) y Edenor (-5,07 %), mientras que ganaron Bolsas y Mercados Argentinos (+3,5 %), Transener (+2,55 %) y Ternium Argentina (+1,74 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares cayeron hasta 3,6 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se disparó un 9,79 % y quedó a 931 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.585 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.565 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.640 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,5 %, a 1.743,48 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,9 %, hasta los 1643, 76 pesos por unidad.