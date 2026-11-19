El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la sesión en los 166.376 puntos, después de retroceder el 0,69 % este jueves, víspera de un día festivo en el que la Bolsa permanecerá cerrada.

En el mercado de divisas, el real se depreció por sexta jornada consecutiva y retrocedió el 1,15 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,933 reales para la compra y a 5,934 para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

La semana se ha visto marcada por la tramitación parlamentaria del plan de ajuste fiscal, que algunos analistas consideran insuficiente para cuadrar las cuentas públicas del Gobierno brasileño.

El Senado aprobó el paquete el miércoles y la Cámara de Diputados tiene previsto discutir sobre el tema la próxima semana.

Según los más recientes cálculos del Ejecutivo, el conjunto de medidas generará un ahorro de entre 46.000 y 56.000 millones de reales (entre 8.000 y 10.000 millones de dólares) en 2027.

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Entre las acciones más negociadas hoy figuraron las de la minera Vale, que cayeron un -0,8 %, y las de la petrolera estatal Petrobras, que lo hicieron un -1,1 %.

Los títulos que más perdieron fueron los de la agencia de viajes CVC (-7,6 %) y los de la textil Azzas (-7,2 %).

Del otro lado, las acciones que más ganaron fueron las de los supermercados Pão de Açúcar (+8,0 %) y las de la tecnológica Positivo (+6,3 %).

El volumen negociado en la jornada rondó los 36.168 millones de reales (unos 6.100 millones de dólares) en unas 4,7 millones de operaciones.