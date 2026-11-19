"Ante la situación que atraviesa la aerolínea Plus Ultra, Avianca pone nuevamente a disposición su capacidad humana y operativa para apoyar a los pasajeros afectados y contribuir a mantener la conectividad aérea entre Suramérica y España", señaló la compañía en un comunicado conocido este jueves.

La aerolínea española canceló sus vuelos entre Madrid y Lima desde el 17 de noviembre y de sus conexiones con Buenos Aires, cuyos vuelos han sido cancelados hasta el 15 de diciembre.

Estas decisiones se suman a la suspensión de sus operaciones en Colombia, que se produjo en junio, mientras que mantiene sus conexiones con Caracas desde Madrid y Tenerife.

La compañía española atribuye la decisión al "complejo entorno" que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustibles, según explica en su página web, donde actualiza el estado de la operativa a estos países.

En este contexto, Avianca anunció un plan de protección para facilitar el regreso de los pasajeros que ya hayan iniciado su viaje y tengan un billete de vuelta emitido por Plus Ultra en las rutas Lima-Madrid-Lima y Buenos Aires-Madrid-Buenos Aires.

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La alternativa contempla vuelos de regreso con conexión en Bogotá y sin cobro de tarifa aérea, aunque estará sujeta a la disponibilidad de plazas y a la verificación de los billetes.

Podrán acogerse quienes hayan comprado sus billetes hasta el 17 de noviembre y tengan fechas de viaje comprendidas entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026.

Los pasajeros podrán solicitar la reubicación en los aeropuertos de Ezeiza o Aeroparque, en Buenos Aires; Lima, y Madrid o Barcelona, como punto alternativo en España, el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes.

La aerolínea colombiana señaló que esta iniciativa responde a su compromiso con la protección de los pasajeros y recordó que ha adoptado medidas similares en anteriores crisis del sector, como las de Viva Air, Ultra Air y Spirit Airlines.