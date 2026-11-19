En el único cara a cara entre ambos de la campaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Feijóo acusó a Sánchez de no haber construido las viviendas a las que se comprometió y aseguró que hay "más pisos en los sumarios de corrupción" que le afectan que los edificados por el Ejecutivo.

Además, reprochó a Sánchez, quien se había referido previamente a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa en Madrid, murió poco después y se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda en el país, que no le contestara cuando le pidió ayuda por carta.

Añadió que se ha desahuciado a 276.000 personas durante la legislatura, 90 al día.

Para Feijóo, la política de vivienda no es la que sube el precio de compra un 74 % o un 45 % el alquiler, como asegura que ha ocurrido con el Gobierno actual.

Por su parte, Sánchez defendió las medidas de su Ejecutivo en vivienda y reprochó al PP falta de colaboración tanto en el Congreso como en las comunidades autónomas en las que gobierna.

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Sánchez dio la razón "en parte" a Feijóo por alguna de sus críticas por la crisis de la vivienda, pero insistió en que la desregulación que proponen el PP y el ultraderechista Vox no es la solución.

El candidato socialista criticó también que la derecha vote, a su juicio, en contra de "cosas que son de sentido común" como incentivos fiscales a inquilinos, pequeños propietarios o comunidades de vecinos llevando a cabo una "oposición destructiva" que va contra del interés común de sus propios votantes.

El presidente comenzó el debate afirmando que no le cuesta reconocer que ha podido cometer errores en su mandato, pero prometiendo avances para España frente a la involución que cree que representan el PP y Vox.

Mientras, Feijóo abrió el cara a cara recordando el calificativo de "amoral" con el que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se ha referido a Sánchez en una entrevista publicada este jueves.

Sánchez gobierna en minoría desde 2018 con el apoyo imprescindible de pequeños partidos de izquierda y de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

Ahora, una mayoría de encuestas indican que la izquierda perderá el poder en las elecciones del 29 de noviembre, pero Feijóo necesitaría el apoyo de Vox para ser presidente del Gobierno.