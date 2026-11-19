"La digitalización crea oportunidades al tiempo que redefine los riesgos operativos", señaló el organismo en su informe de evaluación de riesgos correspondiente al otoño de 2026.

La advertencia llega casi tres semanas después de un importante ciberataque en Francia contra Crédit Mutuel Arkéa, calificado de "inédito por su sofisticación y complejidad técnica", durante el cual fueron sustraídos más de 100 millones de euros.

Y la filial del grupo público francés La Poste, Maileva, sufrió a mediados de septiembre un ciberataque de gran magnitud, considerado uno de los más importantes registrados en Francia, que permitió el robo de los datos de contacto de 22 millones de personas.

La EBA señala que las tensiones geopolíticas pueden intensificar las amenazas contra los bancos y las infraestructuras financieras críticas, mientras que la dependencia de proveedores tecnológicos comunes aumenta el riesgo de que las interrupciones se propaguen entre distintas entidades.

El organismo recomienda reforzar la resistencia operativa, mejorar los sistemas de protección frente a ciberataques y fraudes y controlar las dependencias de proveedores externos.

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También pide garantizar una gobernanza adecuada en la adopción de inteligencia artificial y mantener una supervisión humana suficiente, pese al potencial de estas herramientas para mejorar la productividad y los sistemas de control bancarios.