"La electrificación es un enorme impulsor de la eficiencia, que ayuda a reducir la contaminación por gases de efecto invernadero y los costes energéticos, y a hacer frente a las graves injusticias en el acceso a la energía", apuntó en una declaraciones previas al evento de Alto Nivel de la Agenda de Acción Climática Global.

Stiell calificó el proceso de electrificación como un "momento revelador" para el impuso climático mundial, al destacar beneficios directos en forma de aire más limpio y mejor salud.

"Año tras año, la agenda de acción es una central eléctrica de progreso, y la COP31 ya ha impulsado resultados en el mundo real, convirtiendo los compromisos en inversiones, infraestructuras y avances que la gente puede sentir", afirmó el responsable, quien instó a llevar este impulso a todos los países para que "miles de millones de personas más puedan compartir los enormes dividendos de la acción climática".

Por otro lado, los Campeones del Clima y sus socios presentaron hoy el titulado paquete de implementación de la electrificación de la agenda de acción climática global de la COP31, que recoge nuevos avances e inversiones en infraestructuras limpias, como el despliegue de más de 21.000 kilómetros de redes en 2025 -una distancia superior a media vuelta al mundo-, anunciado por los miembros de la Alianza de Empresas Eléctricas para el Cero Neto (UNEZA).

Asimismo, planes de inversión anual conjunta de al menos 156.000 millones de dólares en redes, renovables y almacenamiento, lo que supone un aumento del 5 % respecto al año pasado y del 35 % frente a 2024.

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También este paquete destaca el desarrollo de trece corredores de transporte de mercancías de cero emisiones en seis continentes, que abarcan más de 29.000 kilómetros de carreteras.

La iniciativa de electrificar el mundo hasta un 35 % para 2035 es el principal lema de la presidencia turco-australiana en la ciudad mediterránea turca, aunque algunas partes, como la Unión Europea (UE), luchan para que se incluya en la decisión final que dicha electrificación provenga de fuentes renovables, un extremo al que se oponen países como Rusia, la India o Arabia Saudí.

Las declaraciones de Stiell se producen en un día en el que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado su informe anual de perspectivas para el sector energético, en el que indica que el peso de la electricidad en el consumo total de energía aumentará del 23 % en 2025 al 30 % en 2035 con las políticas programadas actualmente en el mundo.

Por ello, la agencia considera factible subir hasta el objetivo del 35 % de la presidencia de la COP31.

Asimismo, en el informe se apunta que el conflicto en Oriente Medio, y en particular el bloqueo intermitente del estrecho de Ormuz que está dificultando la salida de petróleo y de gas del golfo Pérsico, va a acelerar la electrificación, en especial en países importadores de hidrocarburos.