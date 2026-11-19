"Estamos aquí para una misión maravillosa, la de la salud pública, y precisamente por eso necesitamos un cambio radical, una reforma de nuestra gobernanza", destacó Neira, quien utilizó el inglés en una presentación de candidatos con la que se inicia la carrera por dirigir la OMS.

La aspirante española señaló que persigue liderar la agencia sanitaria de la ONU porque "no hay otra plataforma que pueda tener un efecto tan grande en la salud de las personas", una labor en la que, recordó, ya ha trabajado durante toda su carrera.

En ese sentido, la especialista en Endocrinología de 66 años recordó su trayectoria como médica en entornos humanitarios, ya que en los años 80 y 90 trabajó en zonas en conflicto en Centroamérica y África.

También subrayó su conocimiento de las agencias sanitarias nacionales, puesto que en España ejerció como subsecretaria de Sanidad y Consumo y presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

"Tengo una experiencia transversal y sé que con el apoyo y el trabajo de todos se puede transformar la vida de las personas", señaló, y defendió que sabe también cómo movilizar recursos "para alcanzar el disfrute del nivel más alto de salud".

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Neira aseguró que el primer punto de su programa será el de armonizar las prioridades globales de salud con las nacionales, "trabajando con todos los profesionales de salud de todos los países y con rigor científico".

"Hemos de verificar la evidencia científica y seguir sacando conclusiones, independientemente de las presiones políticas que se ejerzan", declaró.

También defendió una OMS visible a nivel mundial, que las poblaciones reconozcan su trabajo y sepan dónde está presente.

La organización se enfrenta a dificultades financieras tras la salida del que era su principal contribuyente, Estados Unidos, y Neira indicó al respecto en su intervención que buscará nuevas fuentes de recursos, por ejemplo, a través de bancos de desarrollo, y optimizará los aún disponibles.

"Mi experiencia me permite poder identificar las prioridades con precisión de cirujano, y también puedo ver quiénes son los que más necesiten ayuda", argumentó.

"Ayudaré a la movilización de recursos a aquellos que tengan más dificultades, reduciré estructuras paralelas y la reduplicación para que el tamaño verdaderamente importe", señaló.

Otros candidatos a suceder al etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus tras 10 años al frente de la OMS son los directores regionales de la agencia para Europa, el belga Henri Kluge, y para Oriente Medio, la saudí Hanan Balkhy.

Fuera del ámbito de la OMS, aspiran al cargo la exministra de Salud de Catar Hanan Mohammed Al-Kuwari; el actual ministro de esa cartera en Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; la especialista china en salud pública Li Song; y el oncólogo armenio Gevorg Tamamyan.

Neira es una figura muy conocida y con prestigio en la agencia sanitaria de la ONU, para la que ha trabajado durante más de tres décadas, dirigiendo desde 2005 hasta 2025 el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente.

Formada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo, especializada en Endocrinología, enfermedades metabólicas y otros estudios en diversas instituciones francesas, Neira habla con fluidez inglés, francés, italiano y portugués.

El largo proceso hacia la designación de director general de la OMS proseguirá a principios de 2027, cuando el Consejo Ejecutivo de la OMS reducirá la lista de candidatos a cinco, a los que entrevistará.

Más tarde propondrá un máximo de tres para que sean considerados por la 80ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del próximo año.

De esa asamblea, que reúne durante varios días a ministros de Salud y otros representantes de los 194 Estados miembros de la OMS, se nombrará al nuevo director general, que asumirá el cargo el 16 de agosto de 2027.

La OMS ha tenido ocho directores generales diferentes y un director interino desde su fundación en 1948, ninguno español o latinoamericano, y sólo una mujer (la hongkonesa Margaret Chan, entre 2006 y 2017).