Los cuatro acusados -el músico Stiven Mesa Londoño, Laura Moreno Restrepo, Julián David Giraldo Arboleda y Santiago Jaramillo Morán- deberán asistir ahora a una audiencia de formulación de acusación, prevista para el 9 de febrero.

La investigación se originó por la denuncia de Andrés Felipe Sánchez, un imitador conocido como 'Yo me llamo Ozuna', quien aseguró haber sido retenido durante al menos tres horas por el músico y otras personas, y presionado para firmar un documento en el que se comprometía a dejar de imitarle.

Según la denuncia, durante el encuentro le quitaron el teléfono móvil, recibió amenazas de muerte y fue víctima de agresiones verbales y físicas.

También, afirmó que uno de los asistentes sacó un arma de fuego para intimidarlo y que posteriormente recibió una llamada de Blessd en la que le exigía aceptar las condiciones planteadas.

En junio pasado, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el artista y su entonces mánager, al considerar que podían representar un riesgo para la seguridad de las víctimas y de la sociedad.

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Blessd es una de las figuras de la música urbana colombiana y en 2025 fue el artista más escuchado de Spotify Colombia, con más de 27 millones de oyentes mensuales.

Además, este jueves el cantante se presenta como uno de los platos fuertes del festival Megaland, en el recinto Vive Claro de Bogotá.