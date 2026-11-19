El dispositivo de salvamento, coordinado por la Capitanía de Puerto de Pozzallo (sureste de Sicilia), se activó en la tarde de ayer tras recibirse una señal internacional de socorro, informaron este jueves las autoridades en un comunicado.

Posteriormente, un avión de la agencia europea Frontex y un helicóptero de la Guardia de Finanzas (policía económica y de fronteras) confirmaron el avistamiento de la embarcación a unas 135 millas náuticas (unos 250 kilómetros) de la costa.

La patrullera SAR CP325 localizó el pesquero en los límites de la zona de responsabilidad italiana de búsqueda y rescate y trabajó durante toda la noche para poner a salvo a sus ocupantes.

Las labores de auxilio resultaron especialmente difíciles debido a las adversas condiciones meteorológicas, con "escasa visibilidad y mar gruesa a muy gruesa", lo que obligó a solicitar el apoyo de varios buques mercantes que navegaban por la zona y del patrullero 'Cigala Fulgosi' de la Marina Militar italiana para escoltar la maniobra de regreso.

Las primeras informaciones apuntan a que los 55 rescatados se encuentran en buen estado de salud y se espera que desembarquen en las próximas horas en el puerto siciliano de Pozzallo.