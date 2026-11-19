La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, supone una nueva aceleración de la inflación tras el 2,1 % registrado en septiembre, según los datos publicados por la oficina de estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Los precios de la energía volvieron a terreno positivo con un avance del 2,2 % interanual en octubre, tras la caída del 0,6 % del mes anterior. La electricidad se encareció un 1,6 %, frente al descenso del 2,4 % de septiembre, lo que supone su primera subida en once meses, y el gas aumentó un 5,8 %, en su mayor alza desde enero de 2025.

La factura de la cesta de la compra subió un 2,2 % interanual, excluyendo los alimentos frescos, frente al 2,9 % de septiembre, debido en buena parte a la caída de los precios de los cereales, que intensificaron su descenso hasta el 8,8 % (frente al 5 % del mes anterior).

Los precios del pescado y el marisco crecieron un 8,6 %, y los de la carne, un 4,6 %, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 6,3 % interanual, frente al 2,1 % de septiembre.

Entre los sectores que experimentaron un abaratamiento destacado figuran las tasas de matriculación y de enseñanza (la cuota escolar, en concreto), con una caída interanual del 6,4 %.

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Con la subida del 2,2 % interanual en octubre, el indicador general de inflación se sitúa por encima del objetivo del BoJ, mientras el banco central evalúa la evolución de su política monetaria.

En lo que respecta a la inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos frescos y la energía, se moderó hasta el 2,1 % en octubre, frente al 2,4 % de septiembre.

El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, alertó a principios de mes sobre los riesgos al alza de la inflación para el país asiático, afirmando que es importante mantenerla en torno al objetivo del banco mediante un ajuste de la política monetaria.

El BoJ se reunirá a mediados del próximo mes para estudiar si mantiene los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 1,25 %, después de dos subidas este año hasta el nivel más alto en casi 31 años, o si los eleva para contrarrestar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que ha encarecido la energía, y el efecto de las grandes inversiones en inteligencia artificial (IA) a nivel global.