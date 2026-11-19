"Por el momento, no disponemos de información verificada adicional sobre este incidente, ya que, según tenemos entendido, las operaciones de búsqueda y rescate, así como las investigaciones, siguen en curso", declaró a EFE un portavoz de la OIM.

"La OIM ha registrado once naufragios desde principios de año, sin contar los incidentes señalados en las últimas dos semanas, que aún se están verificando", añadió el portavoz, al subrayar que "hay que hacer todo lo posible para evitar nuevas pérdidas de vidas humanas en el mar".

Según la prensa senegalesa, el naufragio se produjo frente a la costa de la localidad de Yenne, a unos cuarenta kilómetros al sur de la capital, Dakar, hacia las 05.00 hora local (misma GMT) del miércoles.

Aunque las autoridades no han divulgado cifras de pasajeros o víctimas, medios locales hablan de entre cincuenta y cien emigrantes que viajaban en la embarcación y apunta a que cuatro cuerpos sin vida habrían sido recuperados del agua, si bien EFE no pudo verificar estos datos de manera independiente.

Pese a que el Gobierno del país africano no ha confirmado el destino de la embarcación siniestrada, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

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Según la OIM, al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, solo el pasado sábado, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

En las últimas dos semanas, la Armada senegalesa rescató a más de 3.100 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal durante una visita al país a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Por su lado, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, exigió este miércoles "reforzar los controles" en la costa del país contra la migración irregular y pidió al ministro del Interior senegalés que presente un "informe detallado sobre los problemas y las soluciones concertadas" a la migración irregular.