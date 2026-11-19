"Muchos jóvenes están llegando a la edad adulta en un contexto de inseguridad económica, conflictos, cambio climático, tecnologías que evolucionan rápidamente y una desigualdad cada vez mayor", dijo el UNFPA en un comunicado, con motivo de la presentación en Tokio de su informe anual sobre el estado de la población mundial.

El informe, titulado 'Generaciones venideras: empoderar a los jóvenes para trazar el futuro', muestra "cómo los niveles históricamente altos de educación, el acceso sin precedentes a la información y las importantes mejoras en la salud mundial y los derechos humanos no pueden garantizar un comienzo seguro en la vida adulta".

Las conclusiones se basan en una encuesta a más de 100.000 personas de entre 18 y 39 años residentes en 73 países y territorios, además de varios sondeos a jóvenes realizados por diferentes organismos de la ONU.

Entre los hallazgos destaca el hecho de que uno de cada cinco jóvenes a nivel global no tiene trabajo ni estudia.

Además, en los países de rentas más bajas, cuatro de cada cinco adultos jóvenes no tienen un trabajo estable.

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"Los jóvenes desean independencia y relaciones estables; muchos, además, quieren tener hijos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la inseguridad económica, la vivienda inasequible, los conflictos y la exclusión hacen que esas aspiraciones resulten inalcanzables", dijo en la presentación del informe la directora ejecutiva del UNFPA, Diene Keita.

En el sondeo a personas de entre 18 y 39 años, la gran mayoría, un 70 %, dijo que el matrimonio es su tipo de relación ideal, y un 91 % dijo querer tener al menos un hijo.

Sin embargo, de los jóvenes de entre 35 y 39 años que dijeron que el matrimonio es su relación ideal, más de un 40 % no están casados. Un cuarto dijo tener menos hijos de los que les gustaría con su edad.

En ambos casos, los encuestados citaron la inseguridad financiera como el principal obstáculo que les impide desarrollar una relación estable o tener hijos.

A nivel global, un 50 % de las personas de entre 25 y 29 años viven con sus padres. La mayoría comienza relaciones estables a partir de los 30 años y tienen hijos a partir de los 35.

Otro de los aspectos que destaca el informe del UNFPA es la baja participación en la política de los jóvenes. Según el estudio, los adultos de 30 años o menos representan el 19 % de la población mundial pero ocupan apenas el 2,8 % de los escaños parlamentarios. Menos de la mitad de esos escaños los ocupan mujeres.

"Los jóvenes quieren algo más que papeles simbólicos. Desean tener una voz real en las decisiones que determinarán su futuro: en materia de tecnología y regulación digital, clima y paz", aseguró Keita.

Ante esta situación, el UNFPA pidió reforzar la educación práctica y los vínculos entre organismos educativos y empleo para que los estudiantes puedan encontrar trabajo con más facilidad.

También destacó la importancia de invertir en salud reproductiva y luchar contra la violencia de género, y de ofrecer espacios de participación en ámbitos como la tecnología, el cambio climático o la resolución de conflictos.

"Invertir en los jóvenes no es solo un programa para la juventud; es un pilar fundamental para la resiliencia económica, la cohesión social y una paz duradera", enfatizó Keita.