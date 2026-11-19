Así lo explicó en una entrevista con EFE en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (sur de España) la productora de la película, Luciana Plotinsky, que asumió en su día junto con otras productoras el reto de llevar al cine una historia con la trata de blancas como protagonista, lo que provoca "muchas emociones en las personas que van a verla".

Todo nace en 2020, cuando la argentina Luisana Lopilato llamó a la productora para decir que quería hacer ese papel: "Sabíamos que lo tenía que dirigir una mujer, y se pensó en Lucía Puenzo, que es la directora y guionista, y que quién mejor que ella para narrar y contar una historia así de una mujer".

Y surgió 'Pepita la pistolera', que provoca en el espectador distintas reacciones, "porque se sale del cine enojada, triste", además de ser una película "difícil de clasificar, porque es un policial negro, un thriller social…, es difícil, pero puede jugar en todos lados".

La historia de Di Tullio, que fue invitada en su día al histórico programa de televisión argentino 'Almorzando con Mirtha Legrand', quiere mostrar desde Argentina cómo son sometidas a la prostitución mujeres de todo el mundo.

Luciana Plotinsky se muestra muy feliz de la reacción que ha tenido la película entre el público español, que no solo llenó el Gran Teatro de Huelva para verla, sino que "provocó escalofríos, una felicidad muy grande, sobre todo porque al cine argentino le puedan pasar estas cosas, tener estas oportunidades", con "reacciones en el público que traspasan la piel".

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Margarita murió a los 61 años, el 30 de septiembre de 2009, y solo cumplió una pena leve, porque un año después de ser condenada se consideró que había actuado en defensa propia.

Su historia la ha llevado al cine una cineasta y novelista argentina reconocida por su narrativa audaz sobre identidad y poder, Lucía Puenzo, que ha destacado en obras como 'Wakolda' (estrenada en Cannes) y 'La caída' (Premio Emmy Internacional).