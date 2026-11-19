"No parece posible" que los migrantes adquiriesen este producto en tiendas en internet, según la investigación de la Policía española.

En la avalancha migratoria marítima y terrestre de los días 30 y 31 "concurre un componente logístico que incluía notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados al cruce masivo 'a nado' en un momento y lugar perfectamente determinados", describe el documento, entregado en la Audiencia Nacional, que investiga los hechos.

El informe, al que tuvo acceso EFE este jueves, calcula que se habrían utilizado entre 4.000 y 30.000 flotadores, "si bien un escenario intermedio más probable situaría esta cifra entre 8.000 y 10.000".

Según los agentes, "no parece posible que los propios migrantes" los comprasen en tiendas o en internet, porque "no dispondrían del 'stock' que les permita hacer frente a la venta sorpresiva de miles de flotadores en un día concreto sin una planificación y pedidos previos".

Tampoco los investigadores ven factible que los trajesen desde fuera de la localidad marroquí de Castillejos, la más cercana a Ceuta.

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Y calculan que entraron entre 100.000 y 125.000 aquellos días, marroquíes la gran mayoría.

El análisis policial, basado en imágenes aéreas y de detalle de la zona fronteriza, estima que existió "una única partida de grandes dimensiones" de flotadores y fue "adquirida con anterioridad, distribuida de manera localizada y a su vez empleada de forma generalizada".

De las imágenes obtenidas de las redes sociales y medios de comunicación la Policía española concluye que no existían puntos de venta de forma clara para estos migrantes.

No obstante, algunas de las personas que accedieron a Ceuta esos días sí refieren que compraron los flotadores en Castillejos y otros que lo hicieron en la propia playa antes de adentrarse en el espigón que separa Marruecos y España.

La Policía considera de interés el testimonio de una migrante que aseguró que un militar cerca de la orilla les vendió los flotadores que utilizaron ella y sus amigas.