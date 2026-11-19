"Una diplomática que se jubiló hace cinco años saludó a la primera ministra Takaichi sin un ramo de flores; el trato frío de China hacia la primera ministra Takaichi resultó especialmente evidente", tituló el diario 'Sankei Shimbun' una información sobre la llegada este miércoles de la mandataria al país.

El periódico, que cita a un medio hongkonés, dijo que la encargada de recibir a la primera ministra en el aeropuerto fue Zhang Qiyue, hija de un antiguo embajador en Japón y retirada del Ministerio de Exteriores chino, en contraste con el resto de líderes mundiales, que fueron recibidos por funcionarios en activo (o, en el caso del presidente estadounidense, Donald Trump, por el mismo mandatario chino, Xi Jinping).

El 'Sankei Shimbun' detalló también cómo el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, fue recibido por una multitud con ramos de flores a pesar de que aterrizó durante la noche, mientras que Takaichi, que aterrizó durante el día, llegó a una pista prácticamente vacía.

La mayoría de medios, además, destacaron los breves apretones de manos protagonizados por Takaichi y Xi en la noche del miércoles y este jueves.

La agencia japonesa de noticias Kyodo dijo que la mandataria le estrechó la mano al líder chino durante diez segundos este jueves y le dirigió algunas palabras, a las que Xi no contestó.

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Algo similar ocurrió en la noche del miércoles, antes de un banquete de bienvenida organizado por el mandatario chino y su esposa, Peng Liyuan.

Tanto Kyodo como el 'Sankei Shimbun' explicaron que es improbable que se produzca una cumbre entre Takaichi y Xi durante el viaje, pese a que Japón lleva tiempo buscando un acercamiento con China, en medio del deterioro de las relaciones.

La escalada de la tensión diplomática bilateral se remonta a noviembre del año pasado, cuando Takaichi, durante una intervención parlamentaria, dijo que Japón podría activar a su Ejército en el caso de un ataque chino contra Taiwán.

Los comentarios desataron la ira de Pekín, que respondió con una serie de medidas de presión económica y pidió a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, lo que se ha traducido en una gran reducción del turismo chino durante los últimos doce meses.

Aunque Tokio ha insistido en la importancia de mantener la comunicación, China continúa pidiendo a Takaichi que se retracte de sus palabras para recuperar la normalidad diplomática.