El pacto ofrece flexibilidad a los operadores y a los Estados miembros para garantizar un suministro energético fiable y seguro en un contexto de volatilidad mundial, al tiempo que mantiene el compromiso de la UE de reducir las emisiones de metano en consonancia con sus ambiciones climáticas, explicaron las instituciones en sendos comunicados.

La Comisión Europea había propuesto aplazar un año determinadas obligaciones de los importadores, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2027, así como la presentación de informes sobre la intensidad de metano, prevista para agosto de 2028.

Sin embargo, los importadores habían advertido de que podrían no ser capaces de garantizar un suministro suficiente que cumpliese con la normativa en un momento en que los mercados energéticos se encuentran bajo presión y los precios son elevados debido al conflicto en Oriente Medio.

Estados Unidos y Catar habían solicitado en junio una revisión del reglamento, aprobado en 2024, mientras que Alemania, Italia y la República Checa reclamaron también retrasar su aplicación. El Ejecutivo comunitario se negó inicialmente, pero acabó cediendo.

En la última cumbre europea, celebrada los pasados 15 y 16 de octubre, los líderes de los Veintisiete urgieron a Bruselas a encontrar fórmulas para abaratar la energía, "respaldaron las medidas propuestas por la Comisión", como retrasar un año ciertas obligaciones del reglamento de metano o prorrogar el marco temporal de ayudas estatales para los sectores industriales más expuestos.

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La iniciativa ha suscitado críticas de más de 50 organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y Amigos de la Tierra, que consideran que el aplazamiento no mejorará la seguridad energética ni reducirá los precios pero la Comisión, que inicialmente dijo que no revisaría la normativa, asegura ahora que no compromete los objetivos climáticos de la UE.

Los negociadores del Parlamento y del Consejo finalmente han coincidido en la necesidad de aplazar estos requisitos, aunque con un plazo más largo, de dos años.

Según el acuerdo, los importadores de petróleo crudo, gas natural y carbón tendrían hasta mayo de 2030 para demostrar que los contratos de suministro celebrados o renovados a partir del 4 de agosto de 2024 se refieren únicamente a combustibles sujetos a medidas de seguimiento, notificación y verificación equivalentes a las normas de la UE.

Se aplicaría la misma fecha cuando los importadores informen sobre sus esfuerzos para adaptar los contratos más antiguos a la normativa.

Además, los productores e importadores de la UE estarían obligados a comunicar la intensidad de metano de los combustibles fósiles que comercializan en el mercado de la Unión Europea a más tardar el 5 de agosto de 2030, en lugar de la fecha prevista inicialmente, el 5 de agosto de 2029.

El acuerdo concederá a los operadores de petróleo y gas de la UE dos años más para presentar informes verificados que combinen mediciones de metano a nivel de fuente y a nivel de emplazamiento: antes del 5 de febrero de 2029 para los activos explotados por ellos mismos, y antes del 5 de agosto de 2030 para los activos no explotados por ellos mismos.

Los eurodiputados y el Consejo coinciden en que la legislación se entiende sin perjuicio de las medidas restrictivas aplicadas a los países sancionados por la UE.

Como parte del acuerdo, la Comisión supervisará y revisará la aplicación del Reglamento y presentará, a más tardar el 1 de enero de 2028 y, a partir de entonces, cada cinco años, un informe al Parlamento y al Consejo. La Comisión presentará, cuando proceda y sea necesario, una propuesta legislativa.

El acuerdo provisional deberá ahora ser refrendado por el Consejo y el Parlamento. A continuación, la modificación prevista del Reglamento sobre el metano será adoptada formalmente por ambas instituciones y entrará en vigor antes de que finalice el año.

El metano es un potente gas de efecto invernadero, responsable de aproximadamente el 30 % del calentamiento global, lo que hace que su reducción sea fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de la UE.

Aprobado en mayo de 2024 y en vigor desde agosto de 2024, el reglamento de la UE sobre el metano establece un marco para la medición, la notificación y la verificación de las emisiones de metano en todo el sector energético, incluidas normas de transparencia para las importaciones de combustibles fósiles.