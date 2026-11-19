"Mientras (el presidente ruso, Vladimir) Putin desfilaba por la alfombra roja en Shenzhen, los ataques rusos alcanzaban Kiev y causaban daños en varias embajadas europeas y no europeas. Las instalaciones diplomáticas gozan de protección en virtud del Derecho internacional. El desprecio de Rusia por dicho Derecho queda patente cada día", dijo Kallas en sus redes sociales.

"En respuesta a ello, convocaremos al embajador de Rusia ante la UE", añadió la jefa de la diplomacia comunitaria, que aseguró que Bruselas aumentará "aún más la ayuda a Ucrania y la presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra".

Según denunció en su cuenta de X el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, las embajadas de Austria y Países Bajos en Kiev sufrieron daños durante una jornada de ataques repetidos de Rusia a la capital ucraniana, donde las explosiones y los disparos de las defensas aéreas han podido escucharse de forma constante durante la jornada.