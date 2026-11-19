La propuesta, presentada por el partido Chega en el marco de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, ha suscitado el rechazo de la dirección de la radiotelevisión pública portuguesa (RTP), que considera que la medida vulnera su independencia editorial.

La iniciativa contempla la retransmisión de espectáculos taurinos como parte del "patrimonio de la cultura popular portuguesa" y deja en manos de la cadena pública la elección de las corridas, los canales y los horarios de emisión.

La medida, aprobada inicialmente el miércoles en comisión parlamentaria, fue sometida este jueves a una segunda votación en el pleno a instancias del partido animalista Personas-Animales-Naturaleza (PAN).

El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) del primer ministro, Luís Montenegro, y su socio de Gobierno, el democristiano CDS-PP, respaldaron la iniciativa de Chega frente a la oposición del resto de las formaciones parlamentarias, incluidos los socialistas, que en la primera votación se habían abstenido.

La diputada animalista Inês Sousa Real calificó la medida de "lamentable retroceso civilizatorio" y evocó el Estado Novo, la dictadura que gobernó Portugal hasta la Revolución de los Claveles de 1974.

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Desde las filas socialistas se cuestionó la legitimidad del poder político para intervenir en la programación de los medios de comunicación, mientras que los conservadores defendieron el reconocimiento de la tauromaquia como expresión cultural.

El presidente del consejo de administración de la RTP, Nicolau Santos, aseguró en declaraciones a la emisora portuguesa TSF que la iniciativa "vulnera la Ley de Televisión" y consideró necesario modificar tanto esa legislación como el contrato de concesión del servicio público.

La propuesta establece que las retransmisiones no podrán suponer un coste adicional para las arcas del Estado y obliga a la RTP a informar al Parlamento sobre los espectáculos emitidos y sus audiencias antes del 31 de enero de 2028.

La última corrida retransmitida por el principal canal de la televisión pública portuguesa tuvo lugar el 11 de septiembre de 2020 en la localidad de Almeirim, en el centro del país.

A diferencia de España, la legislación portuguesa prohíbe, salvo excepciones vinculadas a tradiciones locales, dar muerte al toro en la plaza.

Según los datos de la Inspección General de Actividades Culturales de Portugal, en 2025 se celebraron 147 espectáculos taurinos en el territorio continental del país, más de la mitad de ellos en el Alentejo, región del sur de Portugal.

El organismo constata una tendencia a la disminución de este tipo de espectáculos en los últimos años.

La iniciativa de Chega se suma a la reducción del IVA de las corridas de toros del 23 % al 6 %, que la derecha y la ultraderecha portuguesas sacaron adelante en la tramitación de los presupuestos de 2025.

La votación definitiva de las cuentas públicas para 2027 está prevista para el próximo martes.