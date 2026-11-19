El director de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, expuso en un encuentro con periodistas que la necesidad de elaborar estas guías reside en que las cifras muestran que este tipo de violencia está focalizada a las mujeres, niñas y adolescentes, pues el 80 % de las víctimas de violencia son mujeres, hay registro de 35 denuncias diarias y siete denuncias diarias de trata de personas.

También destacó que los medios de comunicación tienen un rol clave en que la población no normalice la violencia y entienda que el escenario de la trata de personas está cambiando, con factores como la migración, la pobreza y la tecnología como protagonistas.

En este sentido, la periodista de investigación Elizabeth Salazar explicó que con las redes sociales, el público está expuesto continuamente a hechos de violencia a los que no dedican "ni un segundo" y se pasa a ver el siguiente video, algo que "nos termina endureciendo como sociedad y se nos hace una coraza".

Insistió que esta realidad invita a repensar las maneras en que se comunican realidades tan complejas como la violencia machista y la trata de personas, sin por ejemplo "tener que poner a la sobreviviente contando su testimonio".

Los dos manuales incluyen ejemplos positivos y negativos de cómo los medios abordan las noticias de violencia machista y de trata, aclaran conceptos y enseñan por qué es importante el tratamiento responsable hacia las víctimas para no re-victimizarlas y centrar los artículos en el delito y los autores.

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"Estas dos guías son importantes porque los periodistas que cubrimos derechos humanos no tenemos una formación en sí misma, la adquirimos en el campo, no nos enseñan en la Universidad y ahora mucho menos en las redacciones, porque ya apenas hay redacciones", dijo la periodista en relación a que actualmente, muchos profesionales trabajan desde su casa sin un editor que les acompañe o cuestione.

Los manuales también cuentan con especificaciones dependiendo del tipo de medio en el que trabaje el periodista y también para las redes sociales, advierte de errores frecuentes en las coberturas e incluye fuentes expertas para que los profesionales acudan y nuevas formas de abordar estos temas.

Por su parte, la secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Miriam Larco, señaló que a veces, los medios siguen tratando con sensacionalismo historias trágicas de personas reales.

"A veces, los comunicadores estamos inmersos en el día a día, corremos porque tenemos mucho trabajo, pero en esta velocidad olvidamos respetar derechos que existen y reconocer que estamos hablando de personas y estamos influyendo en el pensamiento social (...) al momento de utilizar adecuadamente las palabras, logramos un cambio social", señaló Larco.

Los manuales, que se distribuirán entre periodistas y medios de comunicación, están realizados junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y la agencia de cooperación alemana Pan Para el Mundo (BROT).