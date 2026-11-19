"Son nueve casos confirmados", dijo a la radio Universo 970 la titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda, quien indicó que una personas está hospitalizada y el resto guarda reposo en sus hogares.

Ojeda detalló que ocho casos corresponden un "brote puntual" o un grupo de casos posiblemente relacionados entre sí registrados desde el 13 de septiembre pasado, a los que se suma un caso importado de un viajero.

"Podemos llegar a encontrar más personas que estuvieron en contacto con estas personas", advirtió la funcionaria.

Varios contagiados tienen antecedentes de viaje a España y Brasil, quienes al retornar a Paraguay pudieron transmitir la enfermedad, explicó Ojeda.

Destacó, además, que el clado o linaje genético del virus del brote actual, introducido en el país en septiembre, es diferente al detectado en Paraguay en 2022, cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió la primera alerta epidemiológica para la región de las Américas por la expansión de la enfermedad a países no endémicos.

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"Es un virus altamente contagioso, puede requerir incluso la hospitalización", advirtió Ojeda, quien pidió no tomar el asunto "a la ligera", pero tampoco generar alarma con esta enfermedad que no es nueva en el país.

Paraguay registró los primeros casos de viruela del mono en 2022, cuando se detectaron más de 120 contagios, recordó.

La mpox es una enfermedad viral infecciosa que se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Puede causar erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga. Los grupos de mayor riesgo son los niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios débiles.

La enfermedad se detectó por primera vez en África en 1970 y cuenta con dos cepas genéticamente diferenciadas del virus: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental, siendo la primera más grave que la segunda.