En su informe anual de perspectivas energéticas publicado este jueves, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala que si persistieran las dificultades que tienen los petroleros para atravesar ese estrecho, esas necesidades pasarían de 20 millones de barriles diarios (mb/d) antes del estallido del conflicto a 2 mb/d, sobre todo con nuevas capacidades en oleoductos.

Ya existen diferentes oleoductos con una capacidad de 8 mb/d para extraer el crudo que se produce en los países del golfo Pérsico y sacarlo a los mercados mundiales y, de hecho, con la crisis bélica que dificulta el paso del estrecho de Ormuz se ha incrementado su utilización en los últimos meses desde 2 mb/d en 2025 a 6,8 mb/d en el pico alcanzado en los últimos meses.

Si a eso se sumaran varios proyectos para elevar esas capacidades y construir nuevos oleoductos, la AIE calcula que se podrían llegar a sacar del golfo Pérsico 14,5 mb/d en 2035 evitando el estrecho de Ormuz, lo que reduciría las necesidades de salida por ese paso para abastecer el mercado mundial de 20 mb/d antes de la guerra a 8 mb/d.

Los grandes beneficiarios de esas infraestructuras serían Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak, que reducirían su dependencia para exportar petróleo de ese estrecho sobre el que Irán está demostrando tener una gran capacidad de perturbación pese a su aparente inferioridad con Estados Unidos en términos de potencial militar.

Los autores del informe señalan que un bloqueo persistente de estrecho de Ormuz podría conducir a los países que importan petróleo que sale por allí a disminuir su demanda, pero también a incrementar su propia producción interna en 0,7 mb/d.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, países productores de otras regiones podrían incrementar sus extracciones y vender 1,9 mb/d para sustituir una cantidad equivalente que por ahora procede de Oriente Medio.

Estados Unidos aportaría al menos 1 mb/d de esos 2,6 mb/d pero la AIE señala que hay otros países bien posicionados para reemplazar ahí a los productores del golfo Pérsico, en concreto México, Venezuela y Canadá, e incluso Rusia, si no fuera objeto de sanciones por la guerra de Ucrania.

La agencia, que reúne a los principales países consumidores de energía, calcula que a causa de la guerra en Oriente Medio, sobre todo el bajón de la oferta y la escalada de precios, la demanda mundial de petróleo va a disminuir este año en unos 2,7 mb/d respecto a 2025, lo que significará el primer descenso anual desde la crisis de la covid en 2020.

Pese a ese choque, la economía se está mostrando particularmente resistente, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) solo ha reducido en dos décimas, al 3,1 % su previsión de crecimiento para este año, respecto a la que había anticipado en enero, antes del conflicto, en parte por el efecto positivo que está teniendo la explosión de las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial.

En cualquier caso, la AIE recuerda que el conflicto no ha terminado, que hay mucha incertidumbre sobre cómo puede resolverse y sobre habrá una solución estable y avisa de que no se volverá a la situación anterior en lo que respecta al escenario energético.