"No creo que podamos esperar avances en las negociaciones de paz hasta la próxima primavera. Considero que para Rusia existe la tentación de continuar con estas acciones militares contra Ucrania porque quieren hacer sufrir al pueblo ucraniano un invierno más, con el fin de llegar más fuertes a la mesa de negociaciones más adelante", sostuvo a su llegada a la cumbre de la cuarentena de países que apoyan militar y financieramente a Ucrania.

Nauseda se mostró "profundamente preocupado" por los debates sobre una nueva arquitectura de seguridad en Europa, que han propuesto los emisarios estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, por exigencia del presidente ruso, Vladímir Putin, quien quiere que las tropas aliadas vuelvan a las fronteras de 1997, entre otras demandas.

Para Lituania, recalcó, "la arquitectura de seguridad significa que la OTAN está aquí, que las tropas de la OTAN están desplegadas en mi país" incluidos dos batallones estadounidenses y la brigada alemana completa que deberá ser desplegada en el país báltico antes de finales de 2027.

"Creo que esta es la mejor disuasión que podemos construir frente a nuestros adversarios, frente a nuestros enemigos", subrayó.

Nauseda sostuvo que con todo en este momento "es muy importante tomar medidas decisivas para estar preparados ante las próximas negociaciones de paz".

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"Europa debe estar representada", subrayó, y respaldó la composición del grupo designado para ejercer la "voz de Europa" en unas negociaciones directas con Rusia, es decir Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, además de la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y la OTAN.

Las conversaciones "se basarán en un enfoque institucional y en el formato E5" de cinco países. "Creo que esto es positivo. Es una condición previa para iniciar las negociaciones de paz en una etapa posterior", sostuvo.