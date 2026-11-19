"Al hacerse a un lado detrás de Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier pone fin a 50 años de ecologismo político francés que había hecho de Europa y la democracia su horizonte", escribió el ministro francés de Asuntos Exteriores, el centrista Jean-Noël Barrot, que calificó la decisión de "capitulación" en un mensaje publicado este jueves en la red social X.

También el candidato socialdemócrata Raphaël Glucksmann criticó el acercamiento y acusó a Tondelier de dar la espalda a la tradición europeísta de su partido.

En declaraciones a la emisora Franceinfo, afirmó que Los Ecologistas, que históricamente habían defendido una mayor integración europea, podrían acabar haciendo campaña por alguien a quien calificó de "euroescéptico".

Glucksmann acusó además a Mélenchon de reproducir las posiciones del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y de estar dispuesto a abandonar la resistencia ucraniana, y recordó que los mejores resultados electorales de los ecologistas se produjeron cuando defendían firmemente la construcción europea.

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, también expresó hoy en France 2 sus reservas sobre el anuncio, aunque recordó que la decisión de Los Ecologistas sobre las presidenciales todavía no está tomada por el partido.

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Faure hacía alusión así a las voces discordantes que se han elevado desde el interior del propio partido de Tondelier, como la del eurodiputado ecologista Yannick Jadot.

"Después de haber ahuyentado a dos tercios de nuestros votantes, Marine Tondelier se dispone a traicionar nuestra historia y nuestros valores", escribió Jadot en X, en referencia a las posiciones de La Francia Insumisa sobre Europa, Ucrania y el antisemitismo.

Tondelier declaró anoche, en una entrevista con France 2, que estaba dispuesta a trabajar en una coalición en torno a Mélenchon para las elecciones presidenciales de 2027.

La dirigente justificó el acercamiento por la coincidencia política entre ambas formaciones, con un 86 % de sintonía en sus votos en la Asamblea Nacional, y por la "dinámica de campaña innegable" del líder de La Francia Insumisa (LFI).

Las conversaciones deberían abordar un acuerdo de gobierno, un programa común y una estrategia compartida de campaña, dijo.

Una mano tendida que el coordinador nacional de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, calificó de "buena noticia" que refuerza las posibilidades de una "victoria popular".

En un mensaje publicado en X, consideró que las declaraciones de la líder ecologista suponen "una etapa importante", impulsada por las coincidencias políticas entre ambas formaciones y por la dinámica de campaña de Jean-Luc Mélenchon. "¡Hagámoslo!", concluyó.

El acercamiento se produce en un contexto de fragmentación tanto del centro como de la izquierda francesa de cara a las presidenciales de 2027, lo que está favoreciendo a los extremos.

Según un sondeo de Ifop-Fiducial publicado el miércoles, Mélenchon obtendría entre el 17 % y el 19,5 % de los votos en la primera vuelta, frente a entre el 32 % y el 36 % de la líder ultraderechista, Marine Le Pen.