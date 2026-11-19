La convocatoria abarca a profesionales de áreas como la radiología, la radioterapia y los análisis clínicos, acerca de los cuales en las primeras horas del paro aún no se había difundido un recuento de las pruebas o tratamientos aplazados.

Los servicios mínimos incluyen la atención de las urgencias justificadas por un médico y la continuidad de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia ya iniciados. En los centros que funcionan las 24 horas está previsto que se mantengan dotaciones equivalentes a las de un domingo.

El sindicato convocante reclama una revisión de la escala salarial, el pago de los atrasos pendientes y que el tiempo trabajado antes de la incorporación de estos profesionales a su categoría actual se tenga en cuenta en su progresión laboral.

La huelga sucede a la que tuvo lugar el pasado 9 de octubre. El presidente del sindicato, Luís Dupont, atribuyó la nueva convocatoria a la falta de respuestas concretas del Gobierno a sus reivindicaciones.

Los técnicos tienen previsto concentrarse este jueves ante la residencia oficial del primer ministro, Luís Montenegro, en Lisboa. El viernes también está previsto un paro convocado por el Sindicato de Enfermeros Portugueses.