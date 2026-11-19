“Tal vez el nombre no sea ese, no sé cuál será el nombre, pero lo voy a crear, porque para dar vida a las personas mayores, tenemos que darles respetabilidad”, afirmó el líder progresista, de 81 años y que asumirá su cuarto mandato no consecutivo en enero próximo.

Según versiones de prensa, entre bastidores, colaboradores del presidente ya buscaban especialistas en salud y asistencia social que puedan contribuir con el futuro ministerio, que se sumaría a los 38 actuales.

Lula, que destacó el papel que los mayores tuvieron en su reelección, recordó los esfuerzos realizados por este segmento durante la segunda vuelta, “con hijos cargando a sus padres y abuelos en brazos” para acudir a las urnas pese a que los mayores de 70 no están obligados a votar en Brasil.

“No hay dinero en el mundo que pague la gratitud que siento por ellos”, afirmó el gobernante durante una ceremonia en la sede de la Presidencia.

De acuerdo con datos de la Justicia Electoral, las personas mayores de 60 años representaron el 43,76 % de todo el incremento electoral en la segunda vuelta. Además, una encuesta realizada por Quaest tras las elecciones reveló que, en ese grupo de edad, el presidente habría obtenido el 61 % de los votos, frente al 39 % de su rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

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Aunque comentó la posible creación de un ministerio, Lula también se quejó de especulaciones y “mentiras” sobre el nombramiento de futuros ministros. “Todavía no he designado a ningún ministro”, aseguró.

El mandatario también afirmó que ya posee “experiencia suficiente” tras tres gobiernos para garantizar la responsabilidad fiscal, en respuesta a las críticas sobre el descontrol en los gastos y el coste de mantenimiento de la estructura estatal.