"Yo estaba en Turquía cuando recibí la información de que el compañero Raoni había sido hospitalizado en estado muy grave y me preocupé mucho porque mi intención era resolver el problema de la tierra en la que nació mientras estuviera vivo", afirmó el mandatario progresista en la ceremonia de firma del decreto de reconocimiento.

El decreto, un acto previo a la homologación final de la nueva reserva, reconoce el nuevo territorio indígena como una propiedad de las etnias Mebengokre (también conocida como Kayapó), a la que pertenece Raoni, Metyktire y Yudjá.

El territorio de 362.243 hectáreas está ubicado entre los estados amazónicos de Mato Grosso y Pará y su delimitación como reserva era una antigua reivindicación de Raoni, el líder indígena de 94 años famoso mundialmente por su defensa del medioambiente, especialmente de la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta.

"Estoy feliz de haber llegado hasta aquí para poder visitarlo. Soy consciente de la gravedad de su enfermedad y agradezco a Dios por haberme dado tiempo de venir a decirle que regularizamos su tierra", afirmó Lula en el acto celebrado en la ciudad amazónica de Peixoto Azevedo, donde vive el cacique.

El gobernante, que en octubre fue reelegido para su cuarto mandato no consecutivo, afirmó que la regularización del territorio indígena demoró debido a que sus críticos insistían en que era mucha tierra para escasas sesenta personas.

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"Yo les dije que no importaba que fuese una sola persona. Lo importante es reconocer que los antepasados de Raoni estaban aquí antes de que llegaran los blancos. Lo que estamos haciendo es darle a estas poblaciones el derecho y la dignidad que nunca podían haber perdido", afirmó.

El mandatario admitió igualmente que el proceso de regulación del territorio aún no termina y que puede tardar un poco más debido a que es necesario resolver la situación de los propietarios de unas 200 haciendas ubicadas dentro del nuevo territorio indígena.

El cacique recibe cuidados paliativos en su residencia, después de pasar varias semanas hospitalizado entre septiembre y noviembre para ser tratado por un cáncer del aparato digestivo.

Raoni tuvo un papel clave en el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución brasileña de 1988 y abandera desde hace décadas la lucha en defensa de la Amazonía, bioma cada vez más amenazado por la minería, el narcotráfico y la tala ilegal de árboles.