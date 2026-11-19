"Aquí se necesita ahora la secuencia adecuada, el orden correcto: primero la paz en Ucrania, luego los acuerdos sobre la seguridad euroatlántica", señaló en una rueda de prensa tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios, un grupo de unos cuarenta países que apoyan militar y financieramente a Kiev.

"Moscú sabe que sus exigencias máximas de diciembre de 2021 no son realistas. Tras una paz en Ucrania, Europa debe ser más segura que antes. Y por eso apostamos por una OTAN europea más fuerte. En última instancia, eso también sirve a la seguridad de Rusia", señaló.

Merz admitió que, "a su debido tiempo", también habrá que hablar con Moscú sobre canales de comunicación militar, reducción de riesgos y transparencia, tal y como han propuesto los emisarios estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff cuando pusieron sobre la mesa "ampliar" la arquitectura de seguridad europea.

"Eso redunda en interés de ambas partes", reconoció.

"Nos guiaremos por los principios claros sobre los que hoy también ha existido unanimidad. El objetivo es y sigue siendo una Ucrania soberana en una Europa segura. El punto de partida de un entendimiento territorial debe ser la llamada línea de contacto. Ucrania debe poder seguir su camino europeo. Debe poder contar con ayuda para la reconstrucción", subrayó.

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A cambio, dijo, "son concebibles levantamientos graduales y condicionados de las sanciones contra Rusia".

Y, finalmente, tras un alto el fuego, Kiev debe recibir sólidas garantías de seguridad, enfatizó Merz, quien recordó que actualmente 11 países de la Coalición de Voluntarios, incluida España, efectúan ejercicios en Polonia bajo la Fuerza Multinacional para Ucrania destinada, entre otras cosas, a apoyar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas y que se desplegaría a petición de Ucrania una vez cesen las hostilidades, algo que rechaza Rusia tajantemente.

"Esto tendrá repercusiones en la seguridad euroatlántica. Sobre ello habrá que hablar en las negociaciones", dijo Merz, quien recordó que hay ocho representantes designados para hablar con Rusia de Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia. Polonia, de la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y de la OTAN.

"Estas conversaciones deben incluir a Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa. Si llegan a celebrarse, abrirán la mejor oportunidad hasta la fecha para alcanzar la paz", sostuvo Merz.

El canciller destacó además que nadie en Europa quiere una Yalta 2.0, en referencia a la Conferencia original de Yalta de 1945 en la que los mandatarios de las tres grandes potencias del momento, el dirigente de la Unión Soviética Iósif Stalin, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y el premier británico Winston Churchill, dividieron Europa en áreas de influencia.

Sin embargo, quitó hierro a la reunión trilateral mantenida este jueves en la ciudad china de Shenzhen entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus homólogos ruso y chino, Xi Jinping, entre otros temas también sobre Ucrania.

Indicó que, "mientras sea necesario, apoyaremos a Kiev. Si se llega a negociaciones de paz, nos implicaremos en ellas. Las negociaciones con Ucrania y Europa solo podrán tener éxito de forma conjunta. Un formato de Yalta no traerá la paz", sentenció.

"Con Berlín, con la caída del Muro, asociamos otro mensaje y otro mundo: la libertad y la paz son más fuertes que la opresión y la división", señaló.