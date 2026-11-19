Un escalofrío recorre el cuerpo de Amina Mahdi Osman al echar la vista atrás y recordar aquella noche en la que abrió los ojos de repente y vio que el agua había llegado al borde de la cama.

A sus 55 años, se tambaleaba y la espalda le fallaba tras décadas labrando una tierra agreste a la vera del río, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Beledweyne, situada en la región de Hirán y próxima a la frontera con Etiopía.

“Todos estuvimos a punto de morir por la inundación”, relata Osman a EFE.

Esta mujer y su familia fueron evacuados en bote por los equipos de emergencia en las históricas inundaciones de 2023, que causaron 188 muertos y dos millones de desplazados por El Niño (un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico), según la ONG humanitaria Save the Children.

Hoy vive en el campamento de El-Jalle. Llegó a pie con diez hijos y trece nietos, espantada por las alertas de una nueva catástrofe climática. El asentamiento está ubicado en terrenos altos de la periferia de Beledweyne.

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“Desde entonces, tenemos ese recuerdo de que las inundaciones pueden arrastrar tu vida, nos preparamos con antelación”, añade.

Cuando no cuida a los más pequeños, recoge leña para vender por unos tres centavos de dólar, lo que apenas le alcanza para un puñado de frijoles o maíz.

Para Osman esa rutina es eventual, pues sabe que tendrá que cargar a sus pequeños y correr otra vez cuando El Niño, que se espera que sea muy intenso, azote próximamente la región.

“La comida y la falta de agua potable son la mayor preocupación, pero de repente, en el fondo de nuestra mente, estamos esperando las inundaciones”, remata.

La sequía agrietó la tierra y cultivar cualquier cosa que no sea sorgo resulta una odisea.

En las afueras del campamento, Muhumed Abdulle Adow supervisa su parcela de sorgo. “Son casi dos hectáreas. Si no hay plagas ni inundaciones y crece bien, es suficiente para mi familia”, explica a EFE este granjero, mientras se apoya en su bastón para ajustarse un kufi (gorro corto).

A sus 62 años, perdió la cuenta de las veces que tuvo que reubicarse por el clima o los conflictos armados. Aunque extraña su antigua huerta, más fértil pero arrasada por el río, acepta la realidad con una risa corta mientras niega con la cabeza.

“Me preocupa El Niño. Tuve que abandonar el campo y migrar aquí, a un terreno elevado cerca de un punto de evacuación”, comenta Adow.

Este campesino asumió hace tiempo que si algo “no está en sus manos, no hay nada que pueda hacer. Salvo volver a sembrar después de que el agua arrase con todo”.

Cerca de la ciudad, a la vera del Shabelle, que nace en Etiopía y recorre más de 1.800 kilómetros atravesando el centro y sur de Somalia, el jefe de reducción de la pobreza infantil de Save the Children, Khaled Ibrahim, mide a ojo el nivel del agua.

“Para cuando alcance los 8,5 metros se desbordará y afectará las granjas y a las comunidades cercanas”, advierte a EFE.

Pese a los preparativos, Save The Children estima que 3,5 millones de personas -una sexta parte de la población somalí- se verá afectada por el desastre climático y otros dos millones deberán abandonar sus hogares.

“La sequía te da bastante tiempo, pero las inundaciones no te dan ningún margen para prepararte. El propósito de todo esto es proporcionar agua, alimentos y artículos no alimentarios para que puedan evacuar fácilmente”, remarca Ibrahim.

Organizaciones como Save the Children o agencias de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), además de apoyar a los desplazados con programas alimenticios o sanitarios, también brindan subvenciones a las familias para su evacuación.

Al frente de ese despliegue está Mwangi Matenge, jefe de la oficina de campo del PMA en Beledweyne.

A finales de octubre, cuando el caudal del Shabelle alcanzó un nivel de 6,5 metros, su equipo activó, junto con el Gobierno, los protocolos de emergencia.

“Pagamos la acción anticipatoria a unos 24.000 hogares, lo que equivale a 100 dólares por hogar. En menos de 24 horas ya habíamos desembolsado el dinero para que pudieran evacuar esos lugares”, explica a EFE Matenge.

Tras alcanzar aquel nivel, el caudal se estabilizó en torno a 4,50 metros. Para el responsable humanitario, esta bajada temporal es un espejo de El Niño de 2023.

“En 2023 pasó exactamente lo mismo: las lluvias en las tierras altas de Etiopía hacen que el agua baje corriendo hacia acá. Todo el mundo se confió y se sintió cómodo, y al minuto siguiente estaba inundando por todas partes. Volvió a subir de golpe”, alerta.

En las zonas altas de Beledweyne, miles de familias no dejan de vigilar a diario el Shabelle, temerosas de la próxima crecida.