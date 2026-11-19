El primer paro nacional a este Gobierno comenzó en Bogotá alrededor de las 10:30 hora local (15:30 GMT), en varios puntos de la ciudad, entre ellos la carrera séptima, una de las principales vías que conecta el norte con el centro de la capital.

La marcha está encabeza por diferentes sindicatos, trabajadores del sector salud y miembros del magisterio nacional, que protestaron con banderas de Colombia, altavoces y parlantes instalados en vehículos.

También hay un fuerte despliegue policial, en el marco de la puesta en marcha del decreto que regula la protesta social en Colombia y puede facilitar el uso de la fuerza por parte de esa institución en manifestaciones.

El líder sindical y miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias calificó como positivo el inicio del paro nacional y enfatizó que buscan frenar la Ley de Rescate y el ajuste fiscal.

"Estamos protestando frente a este Gobierno fascista de Abelardo de la Espriella, porque viola la soberanía, desmonta el estado social de derecho, desmonta el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Es un Gobierno antiderechos”, dijo a EFE Arias.

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El presidente De la Espriella aseguró que "el que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo; ese es un derecho que reconoce la Constitución".

"Pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano (...) Tenemos presencia de toda la fuerza pública en todo el territorio nacional. Vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del Estado", expresó el mandatario.

Al respecto, el líder sindical Arias rechazó las declaraciones del presidente y lo acusó de estigmatizar a los manifestantes.

"Esas declaraciones son una estigmatización y una amenaza que no podemos aceptar. La protesta social es un derecho que nosotros la ejercemos de manera democrática y pacífica”, afirmó Arias.

Por su parte, el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Percy Oyola, dijo a EFE que la reducción de la nómina estatal, que lleva a cabo el Gobierno, "priva a mucha gente de la presencia del Estado y de servicios públicos".

"Estamos en contra de la denominada batalla cultural, la agresión a las mujeres, a las diversidades sexuales, a la gente que históricamente ha luchado aquí por la democracia, por la paz de Colombia, todo ese tipo de situaciones se han ido acumulando para generar movilizaciones como esta, que sin duda alguna recién comenzando el Gobierno hacen prever que durante todo este periodo habrá conflicto social", afirmó Oyola.

Los manifestantes también han salido a las calles de otras ciudades colombianas como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, marcadas también por una fuerte presencial de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) de la Policía.